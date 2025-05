Marco Silva Juve dall’Al Hilal a quel club di Premier League | c’è concorrenza per l’allenatore accostato ai bianconeri ma… La situazione

Marco Silva, sempre più al centro delle voci di mercato, ha rifiutato un’offerta dall'Al-Hilal per restare in Europa e avvicinarsi alla Juventus. In un periodo in cui i club europei puntano su allenatori emergenti, la scelta di Silva segna un chiaro trend: il desiderio di competitività e stabilità. Riuscirà la Juventus a conquistare questo talentuoso tecnico portoghese? La sua decisione potrebbe rivoluzionare le dinamiche del campionato!

Marco Silva Juve, dall’Al Hilal a quel club di Premier League: tutti gli aggiornamenti sul futuro del tecnico portoghese. Nuovi sviluppi sul futuro di Marco Silva, sempre più accostato alla Juve. Il tecnico portoghese ha rifiutato un’offerta dell’ Al-Hilal, preferendo restare in Europa per motivi familiari. Intanto, si era mosso anche il Tottenham, con cui ci sono stati incontri esplorativi, ma la possibile conferma di Postecoglu sulla panchina degli Spurs dopo la vittoria dell’Europa League ha raffreddato la pista londinese. La candidatura di Silva in casa Juve si rafforza, soprattutto con l’imminente arrivo di Comolli, suo grande estimatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marco Silva Juve, dall’Al Hilal a quel club di Premier League: c’è concorrenza per l’allenatore accostato ai bianconeri ma… La situazione

Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

Cosa riportano altre fonti

Di Marzio: "Marco Silva è un nome di spicco per la Juventus"

TJ - Mercato Juve h24 - Per la panchina avanza Marco Silva. Si complica l'affare Osimhen. Bianconeri su Coppola. Ndoye piace ai grandi club

Juve, sarebbe Marco Silva l'ultima suggestione per la panchina della prossima stagione

