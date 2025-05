Marco Silva Juve | chi è l’allenatore portoghese Tra successi cadute e un calcio propositivo

Marco Silva, il tecnico portoghese che sta facendo parlare di sé per la possibile panchina della Juventus, è un maestro del calcio propositivo. Con un percorso che spazia tra Portogallo, Grecia e Premier League, ha saputo costruire squadre vincenti ma non senza cadute. La Juve, alla ricerca di una rinascita, potrebbe trovare in lui l'allenatore capace di dare una nuova identità e slancio a un progetto ambizioso. Sarà il momento giusto per un cambio di rotta?

Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

