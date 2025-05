marco proietti conquista il bronzo ai campionati italiani universitari di scherma ad ancona

Marco Proietti ha brillato ai campionati italiani universitari di scherma ad Ancona, conquistando una meritatissima medaglia di bronzo nel fioretto maschile. Questo traguardo non solo celebra il talento individuale, ma segna anche un momento di orgoglio per le Marche, che si affermano nel panorama sportivo nazionale. Con la scherma in crescita tra i giovani, la sua vittoria può ispirare nuove generazioni a intraprendere questa disciplina. Un passo importante verso il futuro!

Arriva una prestigiosa medaglia per le Marche nei campionati italiani universitari di scherma che si sono conclusi ad Ancona. La conquista, davanti al suo pubblico, Marco Proietti, jesino ma tesserato per il Cus Ancona, che ottiene il bronzo nella prova di fioretto maschile. Una bella conclusione per la tre giorni anconetana terminata giovedì, che ha visto ancora una volta il fioretto protagonista, come da tradizione per la nostra regione che in questa arma ha ottenuto un gran numero di successi. Oltre al bronzo di Marco Proietti infatti nella stessa prova ci sono stati altri piazzamenti per gli schermidori marchigiani, col Cus Ancona di nuovo in luce grazie al settimo posto di Francesco Cercaci e il tredicesimo di Simone Santarelli.