marcello signorelli proposte concrete risorse e selezione per il salto di qualità

Il Professor Marcello Signorelli si propone come il candidato ideale per guidare l'Università di Perugia verso un futuro di eccellenza. Con un approccio partecipato, punta a massimizzare le risorse disponibili, trasformando idee innovative in progetti concreti. In un momento storico in cui le università devono affrontare sfide sempre più complesse, la sua visione pragmatica potrebbe rappresentare il salto di qualità tanto atteso. Scegliere Signorelli significa puntare su un futuro possibile.

Professor Signorelli, perché dovrebbero votare lei? "Perché con il mio metodo partecipato e funzionale riesco a far arrivare il massimo di risorse possibili all'Università di Perugia, necessarie per trasformare buone idee in concretizzazioni effettive. Tale metodo è basato su una concretezza realista nel ruolo del rettore e una originale modalità di selezione dei delegati che, come specifico anche nel mio sito internet (www.marcellosignorelli.it), farò realmente dopo le elezioni raccogliendo manifestazioni di interesse che vaglierò con estremo rigore e senza logiche elettorali. Infatti, una parte considerevole delle azioni dei delegati deve essere volta a portare le risorse complessive al massimo del possibile in un contesto piuttosto difficile".

