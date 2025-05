Marcello Pizzimenti lascia la Reggiana | Roberto Gemmi possibile successore

Una svolta inaspettata per la Reggiana: Marcello Pizzimenti lascia il suo ruolo di direttore sportivo, aprendo le porte a nuovi scenari. Con Roberto Gemmi come possibile successore, il club si prepara a un cambio epocale. Un trend che riflette l'aria di rinnovamento nel calcio italiano, dove le scelte strategiche sono cruciali per il futuro delle squadre. Sarà una stagione da seguire con attenzione!

Game over. Marcello Pizzimenti non sarà più il direttore sportivo della Reggiana nella prossima stagione. A comunicarlo ufficialmente dopo i rumors che si erano rincorsi negli ultimi giorni è stato il club con un comunicato in cui il patron Amadei, il presidente Salerno e il vice Fico ringraziano il dirigente per il lavoro svolto assieme ai collaboratori Francesco Panfili e Henry Louris, anche loro giubilati. All’ex braccio destro di Goretti non è stato sufficiente raccogliere la salvezza in extremis per far dimenticare tutte le problematiche insorte prima dell’arrivo di Dionigi. La società , oltre alla scelta di Viali, gli imputa soprattutto una gestione del lavoro quotidiano non all’altezza delle aspettative oltre ad alcune scelte di mercato (arrivate con la ‘complicità ’ dell’allenatore) che si sono rivelate completamente errate (il caso più eclatante è stato Stulac, ma anche Marras si è risollevato appena nelle ultime cinque-seipartite dopo mesi molto difficili). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marcello Pizzimenti lascia la Reggiana: Roberto Gemmi possibile successore

Marcello Pizzimenti lascia la Reggiana: Roberto Gemmi possibile successore

