Manuela Murgia riaperto il caso dopo 30 anni | indagato l’ex Legale | Mai creduto al suicidio

Dopo tre decenni, il mistero sulla morte di Manuela Murgia riaccende l’attenzione a Cagliari. La famiglia, determinata a trovare giustizia, ha spinto per riaprire un'indagine che mette nuovamente sotto esame il fidanzato di allora. Un caso emblematico che evidenzia l'importanza del diritto alla verità e la resilienza delle famiglie nel cercare giustizia. Riuscirà la storia a prendere una piega diversa?

(Adnkronos) – Dopo trent'anni a Cagliari si riapre il caso sulla morte della 16enne Manuela Murgia. L'apertura di questo "cold case" arriva su impulso della famiglia e per la terza volta è indagato il fidanzato dell'epoca, Enrico Astero che ora ha 54 anni. "La famiglia non hai mai puntato il dito contro nessuno, ma non . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Manuela Murgia, riaperto il caso dopo 30 anni: indagato l’ex. Legale: “Mai creduto al suicidio”

Manuela Murgia non si suicidò, la svolta clamorosa dopo 30 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato

Una nuova luce si fa strada sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995. Dopo tre decenni, l'ex fidanzato è indagato per omicidio volontario, rovesciando le convinzioni consolidate che classificavano il caso come un suicidio.

