Manita Psg Piazza Duomo si svuota

Il Psg segna il 5-0 e i tifosi nerazzurri a Piazza Duomo se ne vanno. L'Inter crolla nella finale, i parigini vincono la loro prima Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Manita Psg, Piazza Duomo si svuota

"Note di Luce": piazza Duomo si "accende" al ritmo di jazz, swing, blues e musica d’autore

Piazza Duomo si prepara a trasformarsi in un palcoscenico vibrante con "Note di Luce", il nuovo festival musicale presentato oggi a Piacenza.

Finale di Champions, maxischermo a San Siro: 51mila posti per tifare l’Inter contro il PSG. 🔗Ne parlano su altre fonti

Psg-Inter, centinaia di tifosi nerazzurri in piazza Duomo: sale l'attesa per la finale di Champions

ilgazzettino.it scrive: Centinaia di tifosi interisti hanno iniziato a riempire Piazza Duomo a Milano, trasformandola in un mare nerazzurro. Tra bandiere sventolate, fumogeni e cori, la città si carica di ...

Come scrive milano.corriere.it: Doveva essere un sogno, si è trasformato in un incubo. Dopo la sconfitta dal risultato più largo nella storia della Champions League, i tifosi hanno intrapreso la via del ritorno a casa. Silenzio in ...

MANITA PSG, FIGURACCIA INTERNAZIONALE: CIAO CHAMPIONS

Secondo tuttojuve.com: Una figuraccia Internazionale.il Paris Saint-Germain demolisce l'Inter, umiliandola con uno storico 5-0. e conquista la sua prima Champions League. Una finale senza storia, con i transalpini ...