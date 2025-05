Manifestazione contro il decreto Sicurezza tensione a Roma Da una finestra spunta una bandiera della Decima Mas

A Roma, la tensione cresce attorno al decreto sicurezza, con una manifestazione che ha unito cittadini preoccupati per le nuove misure. Un punto interessante? Una bandiera della Decima Mas è spuntata da una finestra, simbolo di divisioni e nostalgie che riemergono nel dibattito pubblico. Mentre il Senato si prepara al voto finale, il tema della sicurezza continua a sollevare passioni e controversie, riflettendo un'Italia in cerca di equilibrio tra legalità e diritti.

AGI - Si è svolta senza incidenti la manifestazione a Roma organizzata contro il decreto legge Sicurezza, il cui voto finale è atteso martedì in Senato. Il corteo, partito da Piazza Vittorio intorno alle 15, ha concluso il suo percorso intorno alle 19:30 a Piazzale Ostiense, dal lato di Porta San Paolo. Vi hanno preso parte la 'Rete no DL' e la Cgil (150mila persone secondo gli organizzatori, 10mila per la questura), ma l'evento ha visto la presenza di rappresentanti dei principali partiti di opposizione tra cui Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per Alleanza Verdi e Sinistra, e il capogruppo al Senato del Partito Democratico Francesco Boccia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Manifestazione contro il decreto Sicurezza, tensione a Roma. Da una finestra spunta una bandiera della Decima Mas

