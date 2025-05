Mancini Juventus si può fare? Tutta la verità sull’ex ct della Nazionale e cosa può succedere dopo i no di Conte e Gasperini

La Juventus è nel pieno di una vera e propria rivoluzione, e il nome di Roberto Mancini torna a far discutere. Dopo i rifiuti di Conte e Gasperini, i bianconeri cercano un leader carismatico che possa restituire slancio a una squadra in crisi. Mancini, fresco vincitore dell’Europeo, potrebbe essere la chiave per riportare la Juve ai vertici. Riuscirà il club a convincerlo? Un colpo di scena potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia bianconera!

Mancini Juventus si può fare? La verità sull'ex commissario tecnico della Nazionale italiana e cosa può succedere dopo i no di Conte e Gasperini. Continua senza sosta la ricerca della Juventus di un allenatore da cui ripartire, dopo che di fatto si è deciso di non andare avanti con Tudor e si è incassato un doppio no prima da Conte e successivamente da Gasperini. Tra i nomi nella lista della dirigenza bianconera c'è sempre il nome di Roberto Mancini: l'ex ct della Nazionale italiana non è una priorità, ma può rappresentare una soluzione per risolvere il rebus panchina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Mancini Juventus, pista sempre viva: una parte della dirigenza bianconera spinge la sua candidatura. L’indiscrezione e tutti i dettagli

La Juventus continua a valutare la posizione di Roberto Mancini come possibile sostituto dopo l'esonero di Thiago Motta.

