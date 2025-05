Mancano le strutture in Sicilia e a Palermo in carcere finisce anche un bimbo di appena un mese

Un mese di vita trascorso dietro le sbarre: un bambino di appena 30 giorni si ritrova in carcere a Palermo, simbolo di una crisi strutturale che affligge la Sicilia. Questo triste episodio mette in luce il problema delle carceri sovraffollate e della mancanza di alternative. È fondamentale riflettere su come la società possa trasformare queste storie in opportunità di cambiamento, per garantire a tutti un futuro migliore.

"Perdonaci, oggi compi un mese dalla tua nascita e lo passerai al carcere di Pagliarelli, nella città dove sei nato. Forse da adulto nessuno si ricorderà di questa parentesi drammatica, attenuata dal calore delle braccia di tua madre e dai sorrisi che il personale della polizia penitenziaria ti.

