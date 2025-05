Mancano i tecnici e l’economia ha bisogno di tecnici per crescere La riforma della scuola parta dall’economia e dal mercato del lavoro Ecco come INTERVISTA a Valerio Ricciardelli

L'assenza di tecnici nel mercato del lavoro è un campanello d'allarme per l'economia italiana. Come sottolinea Valerio Ricciardelli, è fondamentale che le riforme scolastiche partano dalle reali esigenze del mercato. Con professioni in continua evoluzione e una domanda crescente di competenze tecniche, il futuro richiede una sinergia tra istruzione e industria. Prepariamoci a plasmare le menti di domani, prima che sia troppo tardi!

“T ra cinque, dieci anni molte professioni non ci saranno più e chi si occupa di politiche scolastiche lo deve sapere con largo anticipo. Quando si fanno le riforme scolastiche, soprattutto quelle che coinvolgono l’istruzione tecnica, non bisognerebbe partire dalla scuola ma dall’economia e dal mercato del lavoro ed è per questo che una riforma del genere non può arrivare solo dal ministero dell’Istruzione ma se ne dovrebbe occupare un ministero dedicato ”. Valerio Ricciardelli, facendo leva sul suo vissuto professionale aiuta ad estendere ben oltre gli orizzonti attuali di chi si occupa di riformare la scuola, anche stimolando la partecipazione di altri importanti soggetti ancora non seduti al tavolo delle riforme. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Mancano Tecnici Economia Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Mancano i tecnici e l'economia ha bisogno di tecnici per crescere. La riforma della scuola parta dall'economia e dal mercato del lavoro. Ecco come. INTERVISTA a Valerio Ricciardelli; Lavoro, mancano i profili tecnici: in Piemonte 28mila assunzioni a maggio; Pino Corrias: in Italia mancano 600 mila tecnici, e nel futuro che ci aspetta farà tutto l'intelligenza artificiale; Mancano competenze e non il lavoro: i corsi TS sono una risposta. A Borgomanero giovedi prossimo l’Open Day. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mancano esperti e tecnici specializzati: ecco le lauree più richieste dalle aziende

Lo riporta repubblica.it: diplomati e tecnici specializzati, con competenze digitali ma anche soft skill, come la flessibilità e la capacità di adattamento. Ma fanno fatica a trovarli: mancano i profili ricercati e anche ...

Mancano tecnici, informatici e periti

Da msn.com: LE AZIENDE ITALIANE sono alla ricerca di tecnici che non riescono a trovare: mancano le competenze adeguate ... difficoltà a trovare candidati che abbiano conseguito un diploma tecnico e, quando ...

Industria 4.0, nelle aziende mancano tecnici specializzati e predittivi

Secondo repubblica.it: emerge infine che l’80% dei diplomati Its ha trovato lavoro a un anno dal diploma, di questi il 91% in un’area coerente con il percorso concluso". Il ruolo del tecnico predittivo La capacità ...