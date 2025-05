Mancano gli sportellisti L’allarme dei sindacati delle Poste Proclamato lo sciopero per martedì

Emergenza Poste a Lucca: i sindacati lanciano l'allerta per la mancanza di sportellisti, proclamando uno sciopero per martedì. Conseguenze dirette? Rallentamenti nella consegna di pacchi e lettere. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di riorganizzazione dei servizi postali, dove il potenziamento della digitalizzazione si scontra con le necessità del territorio. È il momento di chiedersi: quanto è sostenibile questo cambiamento?

LUCCA La consegna di pacchi, lettere e raccomandate potrebbe subire rallentamenti in alcune aree della provincia di Lucca. Da lunedì è, infatti, entrato in vigore il nuovo piano di riorganizzazione elaborato da Poste Italiane – con la firma di Cisl e sindacati autonomi – che, tra le altre cose, prevede un taglio di 23 zone di recapito, dalla Piana a Viareggio. Tradotto: meno portalettere dovranno ‘coprire’ sempre più vaste porzioni di territorio. Con conseguenze che potrebbero avere ricadute poco piacevoli su tutta la filiera, dal lavoratore all’utente finale. È questa la paura di Slc Cgil e Uil Poste, che, dopo aver denunciato di "essere state escluse dal tavolo delle trattative" hanno presentato un ricorso contro l’azienda per "comportamento antisindacale" e indetto uno sciopero nazionale per l’intera giornata di martedì 3 giugno, data in cui anche le sigle provinciali saranno in presidio a Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Mancano gli sportellisti". L’allarme dei sindacati delle Poste. Proclamato lo sciopero per martedì

