All'Innovation Village 2025, Francesca Maciocia di Manageritalia Campania ha messo in luce il ruolo cruciale dei manager nell'era dello smart working e dell'intelligenza artificiale. In un contesto dove l'innovazione è la chiave per la competitività, i leader devono saper orchestrare queste nuove dinamiche. Un aspetto interessante? La capacità di adattamento è diventata la nuova forma di leadership. Scopri come i manager possono guidare il cambiamento!

Tempo di lettura: 3 minuti La vicepresidente di Manageritalia Campania, Francesca Maciocia, è intervenuta tra i relatori dell’ Innovation Village 2025, evento di riferimento nazionale per il dialogo tra imprese e sistema della ricerca, tenutosi a Napoli, presso Villa Doria d’Angri, sede dell’ Università degli Studi di Napoli Parthenope. La decima edizione dell’iniziativa, promossa da Knowledge for Business, ha posto al centro della giornata conclusiva, il 30 maggio, il tema “La leadership nell’era del lavoro ibrido: strategie per coordinare e per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e collaborativo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Manageritalia Campania all’Innovation Village: il ruolo strategico dei manager tra smart working e intelligenza artificiale

La rigenerazione urbana richiede un dialogo efficace tra pubblico e privato. Ciro Turiello, presidente di Manageritalia Campania, ha sottolineato questo punto chiave durante il Festival del Management, tenutosi l'8 e 9 maggio.

