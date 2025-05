Malumori tra gli Inter Club per la gestione dei biglietti della finale di Champions League

Malumori tra gli Inter Club per la gestione dei biglietti della finale di Champions League! La frustrazione si fa sentire, soprattutto tra i tifosi più fedeli che non hanno ricevuto il codice per accedere all'app Uefa. Questo episodio mette in luce un tema caldo: l'importanza del legame tra squadra e fan. La finale è un sogno, ma come raggiungerlo senza biglietto? Un’occasione che potrebbe far emergere nuove dinamiche nel tifo calcistico!

La gestione dei biglietti per la finale di Champions League da parte dell’Inter ha creato qualche malumore tra chi non ha ricevuto dalla società il codice per accedere all’app Uefa dedicata all’acquisto dei tagliandi. In particolar modo serpeggia malcontento nel mondo degli Inter Club. Bettino Calcaterra, presidente del “Ganassa“ a Castellanza (Varese) e volto tv a TeleLombardia, racconta la sua esperienza. "Ho vent’anni di militanza nel mio club e quindici come presidente - dice al Giorno - Capisco che i biglietti erano pochi, ma mi sarei aspettato un minimo di gratitudine per il lavoro svolto in questi anni e per l’attaccamento alla causa nerazzurra a 360 gradi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Malumori tra gli Inter Club per la gestione dei biglietti della finale di Champions League

Finale di Champions, l’Inter non vende i biglietti alla Curva Nord. Gli ultras protestano: “Gestione imbarazzante”

Per la finale di Champions a Monaco, l’Inter non ha venduto i biglietti alla Curva Nord, scatenando proteste tra gli ultras.

