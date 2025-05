Maltrattamenti in famiglia 42enne finisce dietro le sbarre

Una notte di terrore si è conclusa con l'arresto di un 42enne ad Aprilia, già conosciuto dalle forze dell'ordine. Il suo destro violento ha portato a tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, un tema purtroppo sempre attuale in Italia. Questo episodio mette in luce la crescente necessità di proteggere le vittime e promuovere una cultura di rispetto e ascolto. È tempo di rompere il silenzio e fare la differenza!

I carabinieri di Aprilia, nella notte passata, hanno arrestato un uomo di 42 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica. L’uomo, condannato a 3 anni di reclusione per maltrattamenti in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Maltrattamenti in famiglia. 42enne finisce dietro le sbarre

Avellino, prosegue il processo per maltrattamenti in famiglia: sentiti maresciallo e imputato

Ad Avellino continua il processo per maltrattamenti in famiglia, con un'udienza odierna che ha visto la testimonianza di un maresciallo e dell'imputato, un 49enne accusato di atti di violenza.

