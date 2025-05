Maltrattamenti animali da inizio anno oltre 60 segnalazioni a Rimini | multe pari a duemila euro

Nel 2023, oltre 60 segnalazioni di maltrattamenti animali a Rimini evidenziano una triste realtà. Con sanzioni che superano i 2000 euro, la nuova legge rappresenta un passo importante, ma non basta. L'attenzione deve spostarsi dall'indignazione alla prevenzione. Educare alla cura e al rispetto degli animali è fondamentale per costruire una società più empatica e responsabile. È tempo di agire, per un futuro in cui ogni creatura viva in sicurezza e dignità.

"La recente approvazione della legge contro i maltrattamenti animali è un segnale forte e necessario: inasprisce in modo significativo le sanzioni per chi commette reati contro gli animali. Ma al di là dell'aspetto repressivo, quello che riteniamo davvero centrale è l'impegno costante sul piano.

Maltrattamenti sugli animali, in arrivo il Daspo cinofilo

In aula al Senato, si discute il nuovo daspo cinofilo per contrastare maltrattamenti, abbandoni e violenze sugli animali.

