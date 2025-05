Maldini 15 anni fa l’ultimo valzer a Firenze | l’addio di una leggenda rossonera

Il 31 maggio 2009, Firenze si fermò per rendere omaggio a Paolo Maldini, una leggenda che ha segnato un'epoca. Con il suo ultimo valzer sul campo, ha chiuso un capitolo straordinario del calcio italiano, in cui il rispetto e la passione si intrecciano. Oggi, ricordarlo è fondamentale per comprendere l'evoluzione del calcio moderno, dove i valori di lealtà e dedizione sembrano sempre più rari. Maldini continua a ispirare generazioni.

Il 31 maggio 2009, lo stadio Franchi fu teatro di un momento storico per il calcio italiano: l'addio di Paolo Maldini, icona del Milan.

Tare: “Tifoso del Milan da quando avevo 6 anni”. Poi l’aneddoto su Maldini

Igli Tare, tifoso del Milan fin da quando aveva 6 anni, ha sempre portato nel cuore la passione per i colori rossoneri.

