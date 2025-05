mai entrato alla bozzola il messaggio di sempio e quel dettaglio che alimenta la suggestione

Il mistero di Chiara Poggi si infittisce: nuovi sviluppi portano l'attenzione verso il Santuario della Madonna della Bozzola. Qui, tra esoterismo e riti oscuri, potrebbe nascondersi un dettaglio cruciale per la verità . La storia di Garlasco, intrisa di enigmi e ricatti, continua a stimolare la curiosità collettiva. Riusciranno le indagini a fare luce su un caso che ha segnato la cronaca italiana? Solo il tempo lo dirà .

Una delle piste investigative battute dalla procura di Pavia nelle nuove indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco c'è quella che porta al Santuario della Madonna della Bozzola e quello che è potuto accadere in quei luoghi. Storie di ricatti, esoterismo, strani riti. Andrea Sempio - indagato per omicidio in concorso mentre Alberto Stasi è condannato in via definitiva per il delitto - è tornato a ribadire nel corso di Quarto Grado, in onda venerdì 30 maggio su Rete 4, di non essere mai stato alla Bozzola smentendo quanto riferito da un nuovo testimone a Mattino 5: "Li ho visti? Di sfuggita Chiara Poggi, Sempio più volte.