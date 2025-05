MAGNESIO SUPREMO POTASSIO+ | IL NUOVO ALLEATO PER IL BENESSERE

...c'è un grande "ma"! Il nuovo Magnesio Supremo con potassio non è solo un integratore, ma una risposta concreta a un crescente bisogno di salute e vitalità. Con il 70% degli italiani che cerca soluzioni naturali per il benessere, questo alleato promette di supportare corpo e mente in un’era frenetica. Scopri come un semplice gesto quotidiano possa trasformarsi in un potente alleato per la tua energia e serenità!

Il nuovo prodotto risponde al bisogno di benessere dell’organismo, che risulta sempre crescente anche secondo la ricerca di IQVIA svolta su un campione di 3.000 italiani Natural Point annuncia il lancio di un nuovo prodotto della linea Magnesio Supremo, integratore alimentare che da oltre 30 anni accompagna le persone sulla strada del benessere: Magnesio Supremo Potassio+, con una formula ancora più completa, con ingredienti di origine naturale pensato per supportare l’organismo nei periodi di maggiore caldo e stress fisico, come durante l’estate, ma utile ogni giorno anche per chi vuole sentirsi in forma e affrontare con vitalità gli impegni quotidiani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - MAGNESIO SUPREMO POTASSIO+: IL NUOVO ALLEATO PER IL BENESSERE

Cerca Video su questo argomento: Magnesio Supremo Potassio Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Magnesio Supremo Potassio+: la nuova formula per il benessere; IQVIA: stress, integrazione minerale e Magnesio Supremo di Natural Point; Salute, indagine Iqvia: 2 italiani su 3 sono affaticati e quasi un terzo assume integratori per affrontare il periodo estivo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Magnesio Supremo Potassio+: la nuova formula per il benessere

ok-salute.it scrive: Scopri i benefici di magnesio e potassio con la nuova formula Magnesio Supremo Potassio+, ideale per estate e energia quotidiana.

Magnesio e potassio: a cosa servono?

Lo riporta my-personaltrainer.it: se legati ad altri composti come l'acido citrico e il carbonato (ad esempio il citrato di potassio e il magnesio supremo), possono assumere un ruolo alcalinizzante. Avendone un fabbisogno piuttosto ...

Magnesio e potassio: benefici, uso, controindicazioni

Segnala benessereblog.it: Magnesio e potassio sono sali minerali dagli importanti benefici per la salute. Non privi di effetti collaterali, insieme alle vitamine i sali minerali sono fondamentali per mantenere un buono ...