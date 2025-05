Magnanelli Milan l’ipotesi ora può decollare | il tecnico della Juve Primavera può entrare nello staff di Allegri! I dettagli

e le ultimissime novità. Arrivano sempre più conferme circa un possibile addio di Francesco Magnanelli alla Juve Primavera per iniziare al Milan una nuova avventura professionale, lì dove lo aspetterebbe Allegri nel suo staff. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport che non fa altro che confermare una pista già raccontata in questi giorni. Occhio in tal senso anche a Padoin, che potrebbe fare lo stesso percorso e raggiungere Max. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Magnanelli Milan, l’ipotesi ora può decollare: il tecnico della Juve Primavera può entrare nello staff di Allegri! I dettagli

