Magnanelli lascia la Juve Primavera | ha già salutato la squadra si unirà allo staff di Allegri al Milan I dettagli

Francesco Magnanelli dice addio alla Juve Primavera e si prepara a entrare nello staff di Allegri al Milan. Un cambio che segna un nuovo capitolo nella carriera dell'allenatore, in linea con il trend dei club di valorizzare talenti interni. Questo passaggio non è solo una sfida personale, ma un'opportunità per infondere nuova energia in un Milan sempre in cerca di riscatto. Sarà interessante vedere come influenzerà il gioco rossonero!

Si concluderà nelle prossime ore l'avventura alla Juventus di Francesco Magnanelli: l'attuale allenatore della Primavera lascerà il club bianconero e si unirà allo staff di Allegri al Milan. Come appreso da nelle scorse ore il tecnico ha già salutato la squadra (come testimoniato dalla foto in allegato) ed è pronto a partire in direzione Milano per iniziare la sua nuova avventura in rossonero da collaboratore.

Scopri le ultime novità dal mondo Juve: dopo l'addio di Giuntoli, si pensa che Francesco Magnanelli possa entrare a far parte dello staff di una squadra di Serie A, segnando un importante cambio in casa bianconera.

Saranno giornate e settimane di cambiamenti in casa Juve. Con Giuntoli che sembra sempre più

Dopo l'esperienza a guida della Primavera dei bianconeri, Magnanelli è pronto a salutare la Juventus per trasferirsi al Milan. Seguirà infatti Allegri nella sua avventura in rossonero, entrando a far

Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, ha parlato dopo la sconfitta rimediata contro l'Empoli. Le sue dichiarazioni Ai canali ufficiali bianconeri, Francesco Magnanelli ha parlato dopo la sconfi