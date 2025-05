Magistratura quante storture | i processi finiscono in tv

Negli ultimi anni, i processi sono diventati un vero spettacolo mediatico, con i telegiornali trasformati in aule di tribunale. I casi Stasi-Garlasco e Resinovich stanno catalizzando l'attenzione del pubblico, sollevando interrogativi sulla giustizia e il ruolo dei media. Questa metamorfosi non è solo un trend, ma riflette una società sempre più affascinata dal crimine e dalla sua narrazione. Riusciremo a distinguere tra verità e spettacolo?

Quasi tutti i giornali, i telegiornali e i talk show delle varie reti televisive sono diventati sedi di tribunale o di sezioni istruttorie odi indagini suppletive riguardanti i più vari casi giudiziari, in questo momento con particolare riferimento ai casi Stasi-Garlasco e Resinovich. Se i media svolgono una funzione aggiuntiva o sostitutiva o suppletiva o alternativa alla magistratura evidentemente in quest'ultima c'è qualcosa che non funziona. Prima c'è stata una deriva politica al limite dell'eversione: nel 1992-94 contro Craxi e l'area di centrodestra della Dc, poi dal 1994 al 2011 c'è stato un bombardamento politico-giudiziario contro Berlusconi fino a provocarne la decadenza dal Senato (malgrado ciò, il carisma personale e i mezzi mediatici e finanziari del Cavaliere erano tali da riuscire a sopravvivere e oggi, dopo la sua morte, Forza Italia è tuttora in campo).

