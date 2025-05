Mafia cinese l’allarme della Dia | Ben radicata nel comprensorio con ricadute sull’economia legale

L'allerta mafia a Prato riaccende i riflettori su un fenomeno inquietante: la presenza della criminalità organizzata cinese, ben radicata e con ripercussioni sull'economia legale. La recente relazione della Dia, presentata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, mette in evidenza la necessità di affrontare questo problema. In un contesto globale di crescente integrazione economica, è fondamentale tutelare il nostro sistema da infiltrazioni pericolose e preservare il futuro delle imprese locali.

Torna l'allarme per la presenza delle mafie nel territorio pratese. A lanciare nuovamente l'allarme, questa volta, è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che nei giorni scorsi ha presentato la relazione sull'attività semestrale della Direzione investigativa antimafia (Dia) nelle varie provincie italiane. Fra queste figura anche Prato, dove non solo si sta affermando sempre più la consapevolezza della presenza sul territorio della mafia cinese, ma anche di organizzazioni criminali italiane e di altre etnie. "In provincia di Prato risulta consolidata una forte presenza della criminalità cinese che gestisce importanti giri di affari illegali, legati soprattutto all'imprenditoria tessile e dell'abbigliamento, ai settori del gioco e delle scommesse clandestine, cui si ritiene possano essere ricondotte anche ipotesi di riciclaggio", si legge nella relazione.