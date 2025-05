maestro di seduzione ecco i consigli di fiocca

Nel mondo digitale, il "direttore d'orchestra" delle relazioni è un maestro di seduzione come Luca Fiocca. A Dandy Days di Arezzo, svela che l'approccio autentico conta più di un filtro perfetto. La Generazione Z, abituata a messaggi e immagini, ha bisogno di riscoprire il valore della presenza e dell'intimità. Scopri come conquistare con stile e autenticità! Non perdere l'occasione di apprendere i suoi segreti!

"Nel vocabolario della generazione Z non compare la voce "abbordaggio", ma il telefonino dove si postano foto ritoccate, dove non si sente la voce né il profumo, non può essere un modo per approcciarsi". Parola di un maestro di seduzione come Luca Fiocca che da oggi a lunedì sarà ad Arezzo per dispensare consigli di stile nel corso dei Dandy Days, manifestazione dedicata all’eleganza, galateo e bon ton che si svolge nelle vie del centro. Tra i personaggi che animeranno la tre giorni ci sarà l’architetto con una profonda passione per l’arte antica e il restauro, ma Luca Fiocca è anche esperto di seduzione, autore del saggio "Se è tortora all’acqua torna"-Ikonos Edizioni, che insegna l’arte dell’approccio in un decalogo di consigli di seduzione, tratti da una lunga conoscenza del mondo femminile e studio dei tre grandi seduttori Giacomo Casanova, Giovanni Rovai e Rodolfo Valentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it