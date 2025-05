Madre di 75 anni trova il figlio a sniffare coca e lo prende a bastonate | salvato dalla polizia La donna denunciata

Un dramma familiare che mette in luce l'emergenza della droga nelle nostre comunità. Una madre di 75 anni, trovando il figlio in un momento di vulnerabilità, ha reagito con violenza, finendo per pagare il prezzo della sua disperazione. Questo episodio solleva interrogativi sul sostegno e le risorse disponibili per le famiglie colpite dalla tossicodipendenza. La lotta contro la droga non è solo una questione individuale, ma un tema urgente per tutta la società.

Bastonate al figlio, finito in ospedale: lo aveva sorpreso a sniffare cocaina in casa. Un’anziana donna, 75enne, ha colpito alla schiena con il manico di una scopa dopo averlo preso a schiaffi e pugni una volta scoperto, in casa, a sniffare di nascosto della cocaina. Protagonista della vicenda, andata in scena due notti fa in una abitazione del quartiere Vigna a Cesena – e riportata dal quotidiano ‘Corriere di Romagna ‘ – un 54enne, ‘salvato’ dall’intervento di una Volante della Polizia e poi medicato dai medici del ‘Bufalini’. A far giungere i poliziotti sul posto, lo stesso 54enne oggetto della reazione violenta della madre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Madre di 75 anni trova il figlio a sniffare coca e lo prende a bastonate: salvato dalla polizia. La donna denunciata

