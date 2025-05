Macron non dimenticarti di Hamas

Durante il recente Shangri-La Dialogue di Singapore, Emmanuel Macron ha richiamato l'attenzione su un tema cruciale: Hamas. In un contesto globale sempre più segnato da tensioni geopolitiche, il presidente francese invita alla riflessione sulla necessità di un dialogo costruttivo per la pace in Medio Oriente. Un punto interessante? La centralità della diplomazia in un'epoca in cui le crisi si moltiplicano e la cooperazione diventa essenziale. Non perdere questa analisi!

Durante lo Shangri-La Dialogue di Singapore, ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto un lungo discorso sulla politica intern. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Macron, non dimenticarti di Hamas

Si legge su ilfoglio.it: Il capo dell’Eliseo ha detto che riconoscere la Palestina è "semplicemente un dovere morale e un'esigenza politica" ma ha omesso un passaggio fondamentale: fino a quando a Gaza rimarrà Hamas riconosce ...

msn.com scrive: Durante la visita a Singapore, Macron ha detto che riconoscere lo Stato palestinese è un dovere morale. Israele ha accusato il presidente francese di voler intraprendere una crociata contro lo Stato e ...

Riporta msn.com: Il presidente francese: "Riconoscere Palestina è dovere morale". Il ministro della Difesa di Tel Aviv ha espresso la sua intenzione di costruire uno Stato ebraico in Cisgiordania ...