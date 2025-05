Macerata il bluff dei corsi di formazione fantasma | frode da 720mila euro denunciati tre imprenditori e un consulente

In un contesto di crescente attenzione verso la trasparenza nel mondo della formazione, a Macerata emerge un clamoroso caso di frode da 720 mila euro. Tre imprenditori e un consulente sono stati denunciati per aver realizzato corsi fantasma, sfruttando falsi contratti e fatture inesistenti. Questa vicenda mette in luce l'importanza di verificare la serietà delle offerte formative: non lasciarti ingannare, la tua crescita professionale merita il meglio!

MACERATA Falsi contratti, fatture inesistenti e certificazioni per corsi di formazione mai svolti: scoperta dalla Guardia di Finanza una frode fiscale di 720 mila euro.

Macerata, il bluff dei corsi di formazione fantasma: frode da 720mila euro, denunciati tre imprenditori e un consulente

MACERATA Falsi contratti, fatture inesistenti e certificazioni per corsi di formazione mai svolti: scoperta dalla Guardia di Finanza una frode fiscale di 720 mila euro. Operazione che ha portato ...

Corsi formazione mai svolti, frode fiscale da 720 mila euro

finanziaria, le imprese avrebbero simulato corsi di formazione per il personale dipendente al fine di ottenere illecitamente i benefici fiscali previsti dal "Piano nazionale formazione 4.0". (ANSA)

Frode fiscale da oltre 720mila euro scoperta a Macerata: indagine su corsi di formazione mai svolti

La Guardia di Finanza di Macerata scopre una frode fiscale da oltre 720mila euro su crediti d'imposta legati a corsi di formazione inesistenti, coinvolgendo imprese locali e una società di Roma.