Ma fare sesso senza eiaculazione può davvero aumentare il piacere? Lo abbiamo chiesto a un esperto

Il sesso senza eiaculazione sta guadagnando sempre più attenzione, non solo come pratica tantrica, ma come strumento per intensificare il piacere. Secondo esperti, trattenere l'eiaculazione può amplificare l'intimità e la connessione tra partner. In un'epoca in cui la consapevolezza sessuale è al centro del dibattito, esplorare queste tecniche potrebbe trasformare il tuo approccio al piacere. Sei pronto a scoprire una nuova dimensione del tuo benessere?

Sesso tantrico, sesso senza eiaculazione, Brahmacharya, energia sessuale da trattenere. Di tanto in tanto queste parole tornano a fare capolino nel dibattito pubblico: succedeva all'indomani di alcune celebri dichiarazioni di Sting, ed è successo anche più recentemente dopo l'intervista di Raz Degan a Belve, dove l'attore-regista-volto-cult-degli-anni-90 ha raccontato di fare da anni sesso senza raggiungere l' eiaculazione.