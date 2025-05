M O Tajani | opposizione usa morti palestinesi per fare propaganda

Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, lancia una frecciatina all'opposizione, accusandola di strumentalizzare la tragica situazione dei palestinesi per scopi propagandistici. In un contesto politico sempre più polarizzato, questa affermazione mette in luce il rischio di una retorica che ignora le vere cause dei conflitti. La questione palestinese diventa così un terreno di battaglia per interessi elettorali, piuttosto che un'opportunità per un dialogo costruttivo

Roma, 31 mag. (askanews) – “Mi pare che l’opposizione cerchi di trovare un’unitĂ non avendo una visione comune della politica e della societĂ , fa solo cose contro e allora utilizza le vittime palestinesi per fare propaganda, utilizza il decreto sicurezza” per fare polemica. Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani rispondendo, a margine del congresso dei giovani del partito che da poco ha preso il via a Roma, a una domanda sulle manifestazioni annunciate dalle opposizioni sul Medio Oriente e sul Decreto Sicurezza. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

