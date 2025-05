M O Schlein | in piazza il 7 giugno Netanyahu va fermato

Il 7 giugno, Elly Schlein scende in piazza per una causa che tocca le coscienze: fermare il massacro di civili palestinesi e i crimini del governo Netanyahu. In un contesto globale dove i diritti umani sono sempre più al centro del dibattito, la mobilitazione è più che mai necessaria. Unisciti a questa voce di protesta: ogni gesto conta, ogni parola può fare la differenza. La storia ci chiama, rispondiamo!

Roma, 31 mag. (askanews) – “Bisogna impegnarsi con tutte le proprie forze e mobilitarsi per fermare questo massacro di civili palestinesi, fermare i crimini del governo di estrema destra di Netanyahu che vanno avanti da anni, fermare le occupazioni illegali, fermare la vendita di armi a Israele”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di AgorĂ weekend su Raitre. “Guardi, noi – ha proseguito – saremo in piazza il 7 giugno: l’abbiamo lanciata questa mobilitazione e la rivolgiamo a tutte e tutti coloro che vogliono dire basta, perchĂ© sono inaccettabili le cose che stiamo vedendo e ci riguarda tutti quello che sta accadendo a Gaza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione immediata di alcune zone del nord | Netanyahu: "Non ci sono le condizioni per fermare la guerra"

Il conflitto a Gaza si intensifica: l'esercito israeliano ordina l'evacuazione immediata di alcune aree del nord, mentre Netanyahu afferma che non ci sono le condizioni per arrestare la guerra.

