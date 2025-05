Luxottica compra Optegra gruppo con 70 ospedali oftalmici e centri diagnostici | ora il colosso degli occhiali punta a espandersi nel medicale

Luxottica continua la sua straordinaria espansione! Con l'acquisizione di Optegra, un gruppo di 70 ospedali oftalmici, il gigante degli occhiali non si limita a vendere prodotti, ma punta a rivoluzionare il settore medicale. Questo passo strategico evidenzia una crescente fusione tra moda e salute. Immaginate un futuro in cui la cura degli occhi è integrata con l'estetica. Un'innovazione che promette di cambiare il modo in cui vediamo il mondo!

Nuovo passo avanti di EssilorLuxottica nel campo delle tecnologie biomedicali. Il colosso italo-francese dell?occhialeria ha firmato ieri un accordo per l?acquisizione da MidEuropa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Luxottica compra Optegra, gruppo con 70 ospedali oftalmici e centri diagnostici: ora il colosso degli occhiali punta a espandersi nel medicale

