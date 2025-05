Lutto Inter è scomparso l’ex patron | aveva 84 anni

Un lutto che segna profondamente il cuore dell’Inter e dei suoi tifosi: è scomparso Ernesto Pellegrini, ex patron nerazzurro. Mentre la squadra si prepara a conquistare la Champions League a Monaco, il suo spirito accompagnerà ogni passo dei giocatori. Questa sera, il match contro il PSG non sarà solo una partita, ma un tributo a chi ha amato e guidato il club. La passione interista continua, più forte che mai!

Lutto nel mondo Inter, è scomparso l’ex patron nerazzurro: aveva 84 anni. Questa sera alle 21:00 l’ Inter scenderà in campo a Monaco di Baviera contro il PSG per l’atto finale della Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi, questa sera avranno una spinta in più dal cielo da Ernesto Pellegrini, storico proprietario e presidente della Beneamata scomparso quest’oggi all’età di 84 anni. Ernesto Pellegrini, lutto nel mondo Inter: è stato proprietario e presidente. A poche ore dal fischio d’inizio della finale di Champions League, il mondo Inter è stato scosso dalla dipartita di Ernesto Pellegrini. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Lutto Inter, è scomparso l’ex patron: aveva 84 anni

Lutto per l’Inter, la triste notizia a poche ore dalla finale

L'Inter piange la scomparsa del suo amato presidente, a poche ore dalla finale: un colpo al cuore per i tifosi e il mondo del calcio.

Cerca Video su questo argomento: Lutto Inter Scomparso Ex Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mondo del calcio marsicano in lutto per la scomparsa di Alberto Fontana, aveva 66 anni: oggi i funerali; L’Estudiantes rende omaggio a La Bruja Veròn, padre di Juan Sebastián: il commento della Lazio; Gasperini lascia l’Atalanta e va a Roma (dopo aver rifiutato la Juventus); Oriali: Sono felicissimo, questo successo è dedicato a Napoli e i napoletani. Grazie per come mi avete accolto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, addio all'ex-presidente Ernesto Pellegrini, scomparso a 84 anni: giocherà la finale contro il PSG con il lutto al braccio

Come scrive eurosport.it: CALCIO, CHAMPIONS LEAGUE - L'Inter ricorderà l'ex presidente Ernesto Pellegrini, scomparso a 84 anni, indossando il lutto al braccio nella finale contro il PSG.

Lutto nel mondo Inter: scomparso l’ex Presidente Pellegrini, fascia al braccio in finale

Scrive fantamaster.it: Morte Ernesto Pellegrini - Lutto in casa Inter, si è spento lo storico Presidente Pellegrini: fascia al braccio in finale ...

Inter, grave lutto: addio al presidente dello scudetto dei record

msn.com scrive: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter dal 1984 al 1995, è scomparso a 84 anni. Fu l'artefice dello scudetto dei record e di importanti successi europei. Nel panorama calcistico italiano, pochi ...