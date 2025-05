Lutto a Terni | addio a Giorgio Crisostomi il falegname del torrente Serra

Un vuoto incolmabile per Terni: Giorgio Crisostomi, il falegname del torrente Serra, ci ha lasciati a soli 53 anni. La sua scomparsa ha scatenato un'ondata di affetto sui social, testimonianza di quanto fosse amato nella comunità. Questo triste evento ci ricorda l'importanza delle relazioni umane e dei legami che costruiamo: in un mondo sempre più veloce, non dimentichiamo mai di apprezzare chi ci circonda.

Dolore a Terni per la morte improvvisa di Giorgio Crisostomi. Aveva 53 anni, lascia moglie e figlia e un ricordo dolcissimo di se stesso. Il decesso è avvenuto nella mattinata di oggi, 31 maggio. Tanti i ricordi e i messaggi di affetto che in queste ore si stanno rincorrendo sui social in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Lutto a Terni: addio a Giorgio Crisostomi, il "falegname del torrente Serra"

