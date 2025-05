Lutti | è morto a 79 anni l' imprenditore edile Andrea Bulgarella

Oggi il mondo dell'edilizia piange la scomparsa di Andrea Bulgarella, un imprenditore che ha saputo trasformare il panorama edilizio pisano. A 79 anni, lascia un'eredità di innovazione e qualità nei restauri, in un settore che oggi guarda sempre più verso la sostenibilità. La sua visione ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia economica italiana, rendendo il suo nome sinonimo di eccellenza. Un addio che invita a riflettere sul futuro delle costruzioni.

Si è spento oggi, 31 maggio, all'età di 79 anni il noto imprenditore edile Andrea Bulgarella. Era malato da tempo. Originario del trapanese, di Valderice, ha avuto un rilevante impatto nel pisano tramite la propria attività. Economicamente di livello nazionale, l'impresa specializzata in restauri. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Lutti: è morto a 79 anni l'imprenditore edile Andrea Bulgarella

