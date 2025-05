L’Università e il nuovo rettore Cinque in corsa per l’ermellino Programmi e idee a confronto

Il futuro dell'Università di Perugia è in gioco: cinque candidati si sfidano per il prestigioso titolo di rettore. Con le elezioni fissate per il 4 e 17 giugno, ogni candidato porta con sé idee innovative e visioni strategiche per rilanciare l'Ateneo in un contesto accademico sempre più competitivo. Chi sarà in grado di guidare l’università verso nuovi traguardi? Scopriamo insieme le proposte di questi aspiranti leader!

Inizia il conto alla rovescia per la corsa all’ermellino. L’ Università di Perugia è chiamata al voto per eleggere il successore di Maurizio Oliviero. Le date scelte per le elezioni del rettore sono mercoledì 4 giugno per la prima votazione e martedì 17 giugno per l’eventuale ballottaggio. I candidati in corsa per la poltrona del rettorato sono cinque. Li presentiamo (in ordine alfabetico). Paolo Carbone è professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche, vice direttore del Dipartimento di ingegneria, presidente del Presidio qualità dell’Università degli Studi di Perugia. Tra i suoi “grandi elettori“, il collega Franco Cotana, anche lui ha corso sei anni fa per la guida del rettorato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Università e il nuovo rettore. Cinque in corsa per l’ermellino. Programmi e idee a confronto

Università di Verona, elezioni nuovo rettore: Leardini la più votata al primo turno

Martedì 13 maggio si è svolta la prima tornata di votazioni per l'elezione del nuovo rettore dell'Università di Verona.

Cerca Video su questo argomento: Università Nuovo Rettore Cinque Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

L’Università e il nuovo rettore. Cinque in corsa per l’ermellino. Programmi e idee a confronto; Università degli Studi di Perugia, elezioni del nuovo rettore: Corriere Forum con i 5 candidati. Il video del dibattito; Università di Bari, Bellotti è il nuovo rettore. L'intervista dichiarazione: «Mi aspettavo di vincere ma non così»; L'Università di Bari ha scelto il suo nuovo rettore: è Roberto Bellotti. 🔗Su questo argomento da altre fonti