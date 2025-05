L’Unione europea ha leggi contro la disinformazione ma non sa ancora farle funzionare

L'Unione Europea si sta preparando a combattere la disinformazione con il "Scudo per la Democrazia". Ma fino ad ora, l'applicazione delle leggi esistenti ha mostrato limiti preoccupanti. In un'epoca in cui la verità è spesso offuscata da fake news e manipolazioni, il successo di questa iniziativa sarà cruciale per la nostra democrazia. Riuscirà l’UE a trasformare le parole in azioni efficaci? Solo il tempo lo dirà!

All'inizio dell'anno la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che entro la fine del 2025 sarà pronto lo Scudo per la Democrazia, una strategia dell'Unione europea pensata per rafforzare la difesa contro disinformazione, interferenze straniere e minacce ibride. Per non rimanere escluso dalla fase di proposta, il Parlamento europeo ha anticipato la propria posizione politica – inizialmente prevista per la prima metà del 2026 – mettendo insieme un documento di lavoro. Al centro della proposta c'è la creazione di una struttura indipendente a livello europeo, con il compito di monitorare, coordinare e intervenire rapidamente contro campagne di disinformazione e interferenze digitali, in particolare da Paesi come Russia, Cina e Iran.

Unione Europea, 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia se non accetta la tregua: ecco cosa prevede

L'Unione Europea si prepara ad attuare il 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in caso di mancata accettazione della tregua.

