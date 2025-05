Lunedì i funerali del presidente del Sacile Flavio Barzan colto da un malore prima della partita di basket

Lunedì 2 giugno, la comunità si unirà per dare l'ultimo saluto a Flavio Barzan, un leader appassionato e presidente del Sacile Basket. La sua improvvisa scomparsa, avvenuta mentre sosteneva la squadra, ci ricorda quanto sia fragile il confine tra la vita e la passione. In un'epoca in cui lo sport unisce e ispira, la sua eredità continuerà a brillare nel cuore di tutti gli amanti del basket.

Si terranno lunedì 2 giugno alle 11 nella Chiesa Parrocchiale di Prata di Pordenone i funerali di Flavio Barzan, amministratore delegato dell'azienda Martinel e presidente del Sacile Basket. L'imprenditore è stato colto da un grave malore mentre si trovava a Pordenone per supportare la sua.