L’Umbria perde imprese ma i giovani e le donne sfidano la congiuntura economica

Nonostante la crisi economica, l'Umbria dimostra che la resilienza è un valore fondamentale. Se da un lato le aziende chiudono, dall'altro i giovani e le donne emergono come protagonisti del cambiamento. Con un saldo negativo di oltre mille imprese nel primo trimestre del 2025, questi audaci imprenditori stanno riscrivendo le regole del gioco. La loro determinazione rappresenta una luce di speranza in un contesto difficile. Chi avrà il coraggio di seguirne le orme?

L’Umbria perde imprese, ma i giovani non mollano. Nel primo trimestre del 2025 il saldo è stato negativo di 1.079 (1.357 nuove iscrizioni contro 2.436 cessazioni) aziende tra iscrizioni in calo, balzo di fallimenti e crisi. Un dato positivo risalta: gli under 35 e le donne sfidano la congiuntura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - L’Umbria perde imprese, ma i giovani e le donne sfidano la congiuntura economica

