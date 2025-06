L’Umbria perde imprese ma i giovani e le donne sfidano la congiuntura economica

In un contesto economico sfidante, l'Umbria si trova a un bivio. Nel primo trimestre del 2025, con oltre mille imprese perse, la situazione sembra critica. Ma c'è una luce di speranza: giovani e donne, protagonisti di un cambiamento audace, stanno riscrivendo le regole del gioco. La loro determinazione è il segnale che, anche nei momenti difficili, l'innovazione e la resilienza possono fiorire. Scopri come stanno reinventando il futuro!

L'Umbria perde imprese, ma i giovani non mollano. Nel primo trimestre del 2025 il saldo è stato negativo di 1.079 (1.357 nuove iscrizioni contro 2.436 cessazioni) aziende tra iscrizioni in calo, balzo di fallimenti e crisi. Un dato positivo risalta: gli under 35 e le donne sfidano la congiuntura.

