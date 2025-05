L’ultimo saluto a Fambrini | Pescia perde un pezzo di storia

Pescia piange Roberto Fambrini, un pilastro della comunità e ex sindaco. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile, testimoniato dalla folla che ha partecipato al suo ultimo saluto. In un'epoca in cui la connessione tra cittadini e istituzioni è sempre più fragile, la presenza massiccia ai funerali dimostra quanto la figura di Fambrini fosse amata e rispettata. Un invito a riflettere sul valore delle radici e dei legami nella nostra società.

Una città sgomenta ha accompagnato in massa l’ultimo viaggio di Roberto Fambrini, il 68enne avvocato ed ex sindaco improvvisamente scomparso nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì. Come ogni giorno, era tornato a casa in bicicletta dal suo studio professionale, in piazza Mazzin. Subito dopo pranzo si è sdraiato sul letto per un breve riposo. Non si è più svegliato. È stato trovato esanime dalla moglie Franca e dal figlio Niccolò. Fambrini era persona molto conosciuta dai propri concittadini, che ne apprezzavano la professionalità e l’attenzione, l’amore che aveva per la propria città, tanto che dall’altare, nella sua omelia, il parroco officiante, Don Valerio Mugnaini, che ha portato anche i saluti dei due Vescovi, monsignor Roberto Filippini e monsignor Fausto Tardelli, che lo conoscevano bene perché era stato avvocato della Diocesi, ha voluto sottolineare la sua pesciatinità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ultimo saluto a Fambrini: "Pescia perde un pezzo di storia"

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Saluto Fambrini Pescia Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’ultimo saluto a Fambrini: Pescia perde un pezzo di storia; ADDIO A ROBERTO FAMBRINI. Fu Sindaco di Pescia. L’ultimo saluto; ROBERTO FAMBRINI. Il commosso cordoglio della politica. “Sto male”; CESTISTICA: Finale promozione in Serie C. In palio un traguardo storico lungamente atteso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’ultimo saluto a Fambrini: "Pescia perde un pezzo di storia"

Segnala lanazione.it: Una città sgomenta ha accompagnato in massa l’ultimo viaggio di Roberto Fambrini, il 68enne avvocato ed ex sindaco improvvisamente scomparso nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì. Come ogni gior ...

Addio a Roberto Fambrini, Pescia piange il suo ex sindaco

Si legge su msn.com: Titolare di un noto e apprezzato studio legale, era nato nell’agosto del 1956, e fin dal 1983 aveva iniziato la pratica professionale; innamorato della sua città, appassionato di politica, nel 2001, a ...