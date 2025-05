' L' Ultimo giorno di Gaza' anche a Forlì primo giugno in piazza con candele lumicini e accendini

Domenica 1° giugno, Forlì si illuminerà di speranza e solidarietà con l'iniziativa "L'Ultimo giorno di Gaza". In piazza Ordefalli, cittadini e associazioni si riuniranno alle 21 per accendere candele e lumicini, un gesto semplice ma potente che unisce le voci contro la guerra. Questo evento si inserisce in un contesto nazionale di crescente sensibilizzazione sui diritti umani: un momento per riflettere e far brillare la luce della pace. Unisciti a noi

Domenica primo giugno, Forlì aderirà al nuovo appello nazionale 'L'Ultimo giorno di Gaza', mobilitandosi nella notte che precede la Festa della Repubblica. "L'appuntamento - informa una nota - è per le 21 in Piazza Ordefalli di fronte alla Prefettura per ricordare con qualunque forma di luce. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - 'L'Ultimo giorno di Gaza', anche a Forlì primo giugno in piazza con candele, lumicini e accendini

