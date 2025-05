Luis Enrique il gesto da brividi per sua figlia Xana | si emozionano tutti

Luis Enrique, trionfatore con il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League, ha rubato la scena non solo per il risultato schiacciante, ma anche per un gesto toccante verso sua figlia Xana. Mentre i festeggiamenti esplodevano, il suo pensiero è andato subito a lei, dimostrando che, oltre alla vittoria, ci sono valori e legami che riscaldano il cuore. In un calcio sempre più commerciale, momenti così ci ricordano l'importanza della famiglia.

Il Paris Saint-Germain ha vinto la finale di Champions League per 5-0 contro l' Inter. Una partita senza storia, giocata magnificamente dai parigini. E malissimo dai nerazzurri, che sono stati annientati dal punto di vista mentale, tecnico e atletico. Per il PSG è il primo triplete della storia, mentre Luis Enrique è la seconda volta che riesce a compiere quest'impresa straordinaria dopo avercela fatta anche con il Barcellona. La testa dell'allenatore spagnolo, a fine partita, è subito volata al pensiero di sua figlia Xana, deceduta a 9 anni per un brutto male.

