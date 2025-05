Luis Enrique e il sogno con la figlia Xana nel giorno della finale di Champions tra PSG e Inter

Luis Enrique torna a far parlare di sé in un momento di grande emozione. Nel giorno della finale di Champions League tra PSG e Inter, l'allenatore spagnolo rievoca il dolce legame con la figlia Xana, scomparsa nel 2019. Le sue parole risuonano come un inno alla resilienza e all'amore, ricordandoci l'importanza di custodire i ricordi preziosi. Una storia che va oltre il calcio, toccando il cuore di tutti.

Luis Enrique nel 2019 ha perso la figlia Xana, a causa di una rara malattia. La bimba aveva solo 9 anni. L'allenatore del PSG la ricorda spesso e nei mesi scorsi ha ricordato cosa fece con la piccola quando vinse la Champions League con il Barcellona.

Luis Enrique: «Col Psg pronti a fare la storia contro l'Inter, mia figlia Xana sarà con me in campo»

Da msn.com: L'allenatore del Psg ricorda la figlia morta di cancro a 9 anni: «Ripenso a quando nella finale vinta col Barcellona nel 2015 contro la Juve mia figlia Xana piantò una bandiera del Barcellona a centro ...

