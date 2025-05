Luis Enrique dedica la vittoria della Champions alla figlia Xana morta a 9 anni

Luis Enrique, dopo aver guidato il PSG alla vittoria in Champions League, ha toccato i cuori di tutti dedicando il trionfo alla figlia Xana, scomparsa prematuramente. "Lei è con me", ha dichiarato, rendendo la vittoria non solo sportiva ma un tributo d'amore. In un clima di celebrazione, il suo gesto sottolinea l'importanza delle emozioni nel calcio: un ricordo che va oltre il campo, risuonando in un mondo che cerca sempre più autenticità e connessione.

Monaco, 31 maggio 2025 - Una gioia immensa, dedicata alla figlia che non c’è più. C’è un momento di grande commozione in questa finale di Champions League e quel momento è tutto di Luis Enrique, che dedica la storica vittoria della Champions alla figlia Xana. "Lei è con me", le parole del tecnico del Psg che ha affrontato un lutto atroce, perdendo la figlioletta di soli nove anni nel 2019. Durante la premiazione, il tecnico dei francesi ha indossato una maglietta con impressa l'immagine della prima Champions vinta alla guida del Barcellona con accanto la figlia. Enrique aveva promesso alla vigilia della finale di Champions che in caso vittoria con il suo Psg avrebbe dedicato il suo secondo trionfo nella massima competizione in Europa alla figlia Xana e così è stato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Luis Enrique dedica la vittoria della Champions alla figlia Xana, morta a 9 anni

PSG, Luis Enrique si affida a un super Kvaratskhelia: doppietta all'Auxerre in vista della finale di Champions con l'Inter

Il Paris Saint-Germain si prepara alla sfida decisiva contro l'Inter, affidandosi a un super Kvaratskhelia, autore di una doppietta contro l'Auxerre.

