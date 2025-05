Luis Enrique chi è | il capolavoro in finale e la dedica alla figlia Xana | È qui con me Tutto sul tecnico del Psg campione d' Europa

Il PSG trionfa in Champions League, con un clamoroso 5-0 contro l'Inter che segna un’era nel calcio europeo. Luis Enrique, il geniale tecnico spagnolo, ha orchestrato un capolavoro tattico, dedicando la vittoria alla figlia Xana: "È qui con me". Questo gesto personale mette in luce un lato umano del calcio, dimostrando come le emozioni possano intrecciarsi con il successo sportivo. Chi sarà il prossimo a seguire le orme di Enrique?

Il Psg è campione d'Europa. La formazione francese ha demolito l'Inter e ha vinto la finale di Champions League con un rotondo 5-0 che ha annichilito la formazione di Simone Inzaghi.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Luis Enrique, chi è: il capolavoro in finale e la dedica alla figlia Xana: «È qui con me». Tutto sul tecnico del Psg campione d'Europa

Cosa sta cucinando Luis Enrique col PSG per sfidare l’Inter: un vortice di calcio ipertecnico; La finale di Champions è il capolavoro del Qatar: ha completato il progetto di conquista del calcio (Guardian); Un’attesa lunga tre lustri per alzare il trofeo. Il Psg è l’ultimo ostacolo; PSG vs Inter Milan: Tutto sul fischio dizio e dove vedere la finale di Champions League. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Finale senza storia, il Psg umilia l'Inter: la Champions è di Luis Enrique

Segnala corrieredellosport.it: INVIATA A MONACO - Due anni fa l'Inter era uscita dalla sconfitta con il City stravolta nelle gambe e nello spirito ma più forte nella testa. Perché aveva messo sotto a lungo quella che, allora, era l ...

Luis Enrique chi è: età, carriera, la parentesi alla Roma, la scomparsa della figlia. Tutto sul tecnico del Psg

msn.com scrive: Il giorno è arrivato. L'Inter di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo contro il Psg nella finale di Champions League. La formazione nerazzurra affronterà i campioni ...

Luis Enrique e il sogno con la figlia Xana nel giorno della finale di Champions tra PSG e Inter

Riporta fanpage.it: Luis Enrique nel 2019 ha perso la figlia Xana, a causa di una rara malattia. La bimba aveva solo 9 anni. L’allenatore del PSG la ricorda spesso e nei mesi scorsi ha ricordato cosa fece con la piccola ...