Luis Enrique chi è | età carriera la parentesi alla Roma la scomparsa della figlia Xana Tutto sul tecnico del Psg

Luis Enrique, il tecnico del PSG, è molto più di un semplice allenatore. Con un passato brillante da calciatore e una carriera già costellata di successi, ha affrontato sfide personali ineguagliabili, come la tragica scomparsa della figlia Xana. Oggi, in un contesto di grande pressione come la finale di Champions League contro l'Inter, la sua resilienza e determinazione saranno messi alla prova. Un match che non è solo sport, ma una storia di vita.

Il giorno è arrivato. L'Inter di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo contro il Psg nella finale di Champions League. La formazione nerazzurra affronterà i campioni di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Luis Enrique chi è: età, carriera, la parentesi alla Roma, la scomparsa della figlia Xana. Tutto sul tecnico del Psg

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

