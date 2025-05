Luis Diaz afferma la felicità a Liverpool tra il talk di Barcellona

Luis Diaz esprime la sua felicità a Liverpool, in un momento di frenesia mediatica sul suo futuro. Con 17 gol e 5 assist nella stagione 2024-25, il colombiano dimostra di essere un protagonista indiscusso della Premier League. Questo riflette un trend crescente: i calciatori che trovano la loro dimensione in club storici, sfidando le sirene di grandi piazze come Barcellona. La vera domanda è: quanto conta la serenità per il successo?

Diaz ha segnato 17 gol e ha fornito cinque assist in tutte le competizioni nel 2024-25, la sua migliore stagione da quando è entrata nel 2022 da Porto. Tredici dei gol di Diaz hanno contribuito a Liverpool che ha sollevato il trofeo della Premier League mentre si assicuravano un 20 ° titolo record di campionato inglese. Diaz ha un contratto con Liverpool fino alla fine della stagione 2026-27 ma è stato collegato a un trasferta.

Barcellona, Laporta: "Haaland? Nulla è impossibile". Luis Diaz primo obiettivo

Joan Laporta accende i sogni dei tifosi del Barcellona, dichiarando che "nulla è impossibile". Con Luis Diaz come primo obiettivo, il presidente del club catalano guarda al mercato con ottimismo, alimentando le speranze di rinforzare la squadra e riscrivere nuovi capitoli di successo.