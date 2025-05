Lugo | tornano disponibili i parcheggi di piazza XIII Giugno

Finalmente buone notizie per gli automobilisti di Lugo! A partire dal 18 giugno, la piazza XIII Giugno riaprirà la maggior parte dei parcheggi, grazie al completamento del secondo stralcio di lavori. Questo segna un passo significativo verso la valorizzazione degli spazi pubblici e la vivibilità della città, in linea con il trend di riqualificazione urbana che sta interessando molte località italiane. Non perdere l’occasione di riscoprire la bellezza di Lugo!

Tornano disponibili i parcheggi di piazza XIII Giugno a Lugo. A giugno partirà il terzo e ultimo stralcio di lavori per il rifacimento della piazza lughese. Salvo imprevisti, dal 18 giugno - con il completamento del secondo stralcio - torneranno nella piena disponibilità la maggior parte dei parcheggi della piazza, a eccezione di quelli adiacenti al complesso dei Diamanti, interessati appunto dai lavori del terzo stralcio. I lavori sono affidati all’impresa generale di costruzione Zini Elio. "Nella sua veste definitiva – si legge nella nota –, la piazza disporrà in totale di 200 parcheggi (4 per disabili, 4 per ricarica auto elettriche, 4 riservati alla Stazione dei Carabinieri e 188 generici). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lugo: tornano disponibili i parcheggi di piazza XIII Giugno

Quaderni Continentali: il 2 giugno in Piazza Lucio Dalla

Quaderni Continentali, il 2 giugno in piazza Lucio Dalla, celebra la Festa della Repubblica con DiMondi Festival.

Lugo: tornano disponibili i parcheggi di piazza XIII Giugno

Piazza XIII Giugno a Lugo: riaprono i parcheggi, ultima fase dei lavori al via foto

Troppe Ztl e pochi parcheggi in centro: Confcommercio e Confesercenti di Lugo preoccupati per il futuro dei negozi

