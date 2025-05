Lugo | l’Archivio Storico apre in notturna il 6 giugno

Il 6 giugno non perdere l'opportunità di scoprire l'Archivio Storico di Lugo in un'atmosfera magica e notturna! In occasione della Notte degli Archivi, potrai immergerti nel tema di quest'anno, #dallapartedelfuturo, con l'evento "Visioni". Un'occasione unica per esplorare il nostro passato e riflettere sul futuro. Un viaggio affascinante che unisce storia e innovazione ti aspetta. Segna la data!

Venerdì 6 giugno l’ Archivio storico di Lugo aderisce alla decima edizione della Notte degli Archivi, che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia all’interno del programma del festival nazionale Archivissima, il cui tema portante è #dallapartedelfuturo. Per quest’occasione, l’Archivio Storico di Lugo ha organizzato l’evento ’Visioni: Archivio custode del passato, creatore del futuro’, che prevede l’apertura straordinaria dell’archivio, in via Fermi 16, dalle 20.30 alle 23.30. Negli spazi dell’Archivio sarà allestita una piccola mostra documentaria dedicata ad una serie di documenti e manifesti novecenteschi conservati nel fondo apposito dell’archivio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lugo: l’Archivio Storico apre in notturna il 6 giugno

