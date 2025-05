L' Ue sospende le contromisure ma pronta a reagire ai dazi Usa sull' alluminio

L'Unione Europea fa un passo indietro sulle contromisure contro gli Stati Uniti, ma la tensione commerciale si fa palpabile. Con i dazi sull'alluminio che raddoppiano al 50%, il panorama economico globale è a rischio di una nuova escalation. La decisione di negoziare mostra apertura, ma non dimentichiamo che la pazienza ha un limite. Sarà interessante vedere se e come l'Europa risponderà a questa sfida. La posta in gioco è alta!

"L'Ue ha sospeso le sue contromisure il 14 aprile" per "proseguire i negoziati" commerciali con gli Usa, ma resta "pronta a imporle, anche in risposta al recente aumento dei dazi statunitensi ". Lo riferisce un portavoce della Commissione Ue dopo la decisione di Donald Trump di raddoppiare al 50% le tariffe sull'alluminio. "Se non si raggiungerà una soluzione reciprocamente accettabile, le contromisure esistenti e quelle ampliate entreranno automaticamente in vigore il 14 luglio, o anche prima, se le circostanze lo richiederanno", evidenzia Bruxelles, ribadendo la volontà di "agire in difesa degli interessi Ue, proteggendo lavoratori, consumatori e industria". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Ue sospende le contromisure, ma pronta a reagire ai dazi Usa sull'alluminio

Cina: portavoce Esteri, contromisure contro dazi USA irragionevoli per fentanil rimangono efficaci

La Cina ha annunciato che le sue contromisure contro i dazi irragionevoli imposti dagli Stati Uniti sul fentanil continuano a essere efficaci.

Cerca Video su questo argomento: Ue Sospende Contromisure Pronta Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Dazi, l’Ue strappa nuova sospensione fino al 9 luglio. Nel cassetto sempre pronta la web tax; Trump sospende i dazi all'Ue fino al 9 luglio dopo il colloquio con von der Leyen. 🔗Cosa riportano altre fonti

L'Ue sospende le contromisure, ma pronta a reagire ai dazi Usa sull'alluminio

quotidiano.net scrive: "L'Ue ha sospeso le sue contromisure il 14 aprile" per "proseguire i negoziati" commerciali con gli Usa, ma resta "pronta a imporle, anche in risposta al recente aumento dei dazi statunitensi ". Lo ...

L’Ue sospende temporaneamente contromisure commerciali Usa ma resta pronta a reagire per dazi alluminio

Come scrive gaeta.it: La sospensione temporanea delle contromisure Ue contro i dazi Usa sull’alluminio apre al dialogo commerciale, ma Bruxelles resta pronta a reagire entro il 14 luglio per tutelare industrie, lavoratori ...

L'UE: "I dazi di Trump sull'acciaio minano i negoziati"

ticinonews.ch scrive: L’Unione Europea ha sospeso le sue contromisure il 14 aprile per proseguire i negoziati commerciali con gli Usa, ma resta pronta a imporle. "Se non si raggiungerà una soluzione reciprocamente accettab ...